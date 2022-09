"Upamecano wirkt verloren": Presse kritisiert Bayern-Star bei Frankreich

Le Monde: „Deklassiert! Les Bleus sorgen zwei Monate vor der Weltmeisterschaft für Beunruhigung. Die Franzosen, die bereits aus dieser Nations League ausgeschieden waren, bekamen von Dänemark eine Lektion in Sachen Fußball erteilt. Dank des Sieges von Kroatien in Österreich (3:1) bleiben die Bleus in der ersten Liga der Nations League. Das ist die gute Nachricht des Abends. Die einzige.“