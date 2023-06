Starker Reyna: USA gewinnen Nations League

Ein starker Gio Reyna hat die Fußball-Nationalmannschaft der USA zum erneuten Triumph in der Nations League geführt. Im Finale gegen Kanada legte der Offensivspieler von Borussia Dortmund beide Treffer zum 2:0 (2:0)-Sieg auf, das US-Team entschied nach dem ersten Finale 2021 auch die zweite Ausgabe der Nations League der CONCACAF für sich.

Der frühere Bundesliga-Profi Chris Richards (12.) und Folarin Balogun (34.) trafen zum Sieg. Dem ersten Treffer ging ein Eckball Reynas voraus, vor dem zweiten spielte er Balogun mit einer starken Einzelleistung frei - und musste zur Halbzeit mit Problemen am Knöchel ausgewechselt werden.

Ausgerechnet Reyna war zuletzt auch stark in die Diskussionen um Gregg Berhalter involviert, dessen Rückkehr als Nationalcoach erst am Freitag bestätigt wurde. Zuvor hatte der Verband Ermittlungen gegen Berhalter wegen einer lange zurückliegenden körperlichen Attacke gegen seine heutige Ehefrau geführt, Triebfeder waren dabei vor allem Reynas Eltern. Berhalter hatte den Angriff im Jahr 1991 stets bereut, nach einer Untersuchung durch eine unabhängige Kanzlei gilt er mittlerweile als rehabilitiert.

Stürmer Balogun indes avancierte mit einer starken Vorstellung zum Hoffnungsträger, mit Blick auf den Gold Cup der CONCACAF-Region (24. Juni bis 16. Juli) und die WM 2026, welche die USA gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten. Der frühere englische U21-Nationalspieler absolvierte am Sonntag erst sein zweites Spiel für die USA.

In der Nations League für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik sicherte sich Mexiko den dritten Rang durch ein 1:0 (1:0) gegen Panama. Die Mexikaner waren in einem wilden Halbfinale deutlich an den USA gescheitert (0:3), vier rote Karten und eine Spielunterbrechung wegen wiederholter homophober Gesänge der mexikanischen Fans hatten das Spiel überlagert.