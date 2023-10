Olympia-Quali: Dänemark setzt DFB-Frauen unter Druck

Deutschlands Gruppengegner Dänemark hat in der Nations League der Fußballerinnen seine weiße Weste gewahrt. Der Tabellenführer der Gruppe A3 gewann in Viborg gegen Wales mit 2:1 (2:0) und baute in der Olympia-Qualifikation seinen Vorsprung auf das DFB-Team auf sechs Punkte aus. Die Vize-Europameisterinnen treten am späteren Dienstagabend (20.00 Uhr/zdfsport.de) auf Island an.