Deutsche Gruppe: Ungarn nur 0:0 gegen Bosnien

EM-Teilnehmer Ungarn hat drei Tage nach der 0:5-Klatsche gegen Deutschland den nächsten Rückschlag in der Nations League kassiert. Im Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina kam das Team von Nationaltrainer Marco Rossi nicht über ein 0:0 hinaus, für die Gäste war es der erste Lichtblick nach sieben Niederlagen in Folge. Mit jeweils einem Punkt liegen beide Teams in Gruppe A3 weiter hinter Deutschland und den Niederlanden.