DFB-Debütant Stiller bringt Trikot in "Sicherheit"

Das Shirt von seinem ersten Länderspiel bekommt einen ganz besonderen Platz, berichtet der Neuling nach dem „Gänsehautmoment“ in Düsseldorf.

Das Shirt von seinem ersten Länderspiel bekommt einen ganz besonderen Platz, berichtet der Neuling nach dem „Gänsehautmoment“ in Düsseldorf.

Eines seiner ersten Profi-Trikots hatte Angelo Stiller einst seinem Heimatverein TSV Milbertshofen geschenkt, und auch jetzt will er sich für den Klub „noch was überlegen“. Doch sein erstes Nationalspieler-Dress brachte er anderswo in „Sicherheit“, wie der 23-Jährige bei dfb.de verriet.