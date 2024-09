"Ronaldo macht seine Legende perfekt"

SPORT1 06.09.2024 • 10:41 Uhr Cristiano Ronaldo hat eine weitere Schallmauer in seiner legendären Karriere durchbrochen. Von der internationalen Presse erntet der Portugiese nun die Lorbeeren.

Cristiano Ronaldo hat mit seinem 900. Tor auf Klub- und Nationalmannschaftsebene Geschichte geschrieben und eine weitere Schallmauer während seiner beeindruckenden Karriere durchbrochen.

Wie viel ihm das selbst bedeutet, sahen die Zuschauer am tränenreichen Jubel des portugiesischen Rekordnationalspielers (213 Einsätze) - doch auch die internationale Presse würdigt „CR900″ nach seinem historischen Tor.

SPORT1 hat die Reaktionen der Medien zusammengetragen:

Daily Mail (England): „Die Zahlen, die hinter Ronaldos beispielloser Leistung stehen, sind atemberaubend. Egal, wo er unterwegs war, der portugiesische Superstar hat in seiner langen Karriere überall Tore erzielt. (...) Aber selbst der Mann mit dem grenzenlosen Selbstvertrauen konnte wohl nicht erwarten, dass er 22 Jahre später immer noch Tore schießen und 900 Stück erzielen würde. Sein langjähriger Kontrahent Lionel Messi ist der einzige andere Spieler, der die Grenze von 800 Toren überschritten hat und insgesamt 838 für seinen Verein und sein Land erzielt hat.“

Sun (England): „The Ron and only - RON-DERFUL (…) Cristiano Ronaldo bricht in Tränen aus, nachdem der 39-Jährige als erster Spieler aller Zeiten 900 Tore erzielt hat.“

Daily Mirror (England): „Cristiano Ronaldo brach in Tränen aus, nachdem er das 900. Tor seiner legendären Karriere erzielt hatte. Seine Emotionen waren deutlich zu sehen, als er seinen nächsten Meilenstein erreichte.“

Und weiter geht‘s mit CR7, der Rekorde bricht…“

O Jogo (Portugal): „Sporting, Real Madrid und Al Nassr feiern Ronaldos 900 Tore. Manchester United und Juventus haben sich in den sozialen Medien nicht zu diesem Thema geäußert.“

A Bola (Portugal): „Die Sommerpause bescherte dem Kapitän das 900. Tor: Und weiter geht‘s mit CR7, der Rekorde bricht…“

Record (Portugal): Cristiano Ronaldo hat am Donnerstag einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Weltfußballs erreicht. Der 39-jährige portugiesische Star erzielte im Spiel Portugal - Kroatien in der Nations League ein Tor und erreichte damit 900 Treffer in seiner Karriere. Während der Feierlichkeiten kniete der Kapitän nieder und hielt sich die Hände vors Gesicht, um die Bedeutung dieses Moments zu unterstreichen.

„Goldene Seiten im unendlichen Vermächtnis“

Marca (Spanien): „Cristiano erzielte sein 900. Tor mit der Coolness und Souveränität, die ihn seit Jahren auszeichnen. Nach einem präzisen Pass von Nuno Mendes im Spiel der UEFA Nations League zwischen Portugal und Kroatien machte Cristiano seine Legende perfekt. Portugal gewann das Spiel mit 2:1, aber der eigentliche Grund zum Feiern lag dem portugiesischen Star zu Füßen, der weiterhin goldene Seiten in sein unendliches Vermächtnis schreibt. (…) Cristiano Ronaldo ist nicht nur ein Synonym für Tore, sondern auch für Hingabe, Einsatz und grenzenlosen Ehrgeiz, die ihn an die Spitze gebracht haben.“

AS (Spanien): „Cristiano Ronaldo will nicht aus der Elite absteigen und hat in der portugiesischen Nationalmannschaft seinen Platz gefunden, um seine Karriere auf höchstem Niveau zu verlängern. Obwohl er bei der Europameisterschaft keine herausragende Rolle spielte und ohne Torerfolg abreiste, scheint sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft noch in weiter Ferne zu liegen und es wird immer wahrscheinlicher, dass er bei der Weltmeisterschaft 2026 dabei sein wird, die er im Alter von 41 Jahren spielen wird.“

„Ein Rendezvous mit der Geschichte“

L‘Équipe (Frankreich): „Cristiano Ronaldo schreibt wieder ein Stück Fußballgeschichte. Er wurde zwar nicht in die Liste der 30 Kandidaten für den Ballon d‘Or 2024 aufgenommen, aber Ronaldo trifft immer noch: Mit 39 Jahren erzielte der Stürmer von Al-Nassr am Donnerstagabend im Spiel gegen Kroatien sein 900. Tor seiner Karriere. Der Torschütze blieb lange auf dem Boden liegen, bevor er von seinen Teamkollegen umarmt wurde.“

Gazzetta dello Sport (Italien): „Ein Rendezvous mit der Geschichte (…) CR7 hat zweifellos schwierige Tore in seiner Karriere erzielt, aber dieses ist einer der Meilensteine: Es ist Tor Nummer 900 seiner Karriere. Gefeiert mit einem Jubel, der die Bedeutung unterstreicht, kniete er auf dem Boden, schlug seine Hände vor seinem Gesicht zusammen und verharrte für ein paar Sekunden, um den Moment zu genießen: CR900!“