Große Emotionen! Ronaldo bricht irre Schallmauer

In der 34. Minute flankte Nuno Mendes von der linken Seite in den Strafraum, wo Ronaldo sträflich alleine gelassen wurde. Der 39-Jährige nahm die Hereingabe volley und traf ohne Probleme zum zwischenzeitlichen 2:0.

Ronaldos Emotionen brechen aus ihm heraus

Im Anschluss daran rannte der Stürmer in Richtung Eckfahne und wurde schon beim Laufen emotional. Er kniete sich in der Folge hin, nahm seine Hände vor sein Gesicht und senkte seinen Kopf zum Boden. Seine Mitspieler feierten ihn ausgelassen.

Zuvor hatte im Estadio da Luz in Lissabon bereits Diogo Dalot für Portugal getroffen (7.), der Abwehrspieler von Manchester United sorgte mit einem Eigentor auch für den Anschlusstreffer der Kroaten (41.). Bayern-Neuzugang Joao Palhinha, der bei den Münchnern in dieser Saison erst 29 Minuten zum Einsatz kam, saß zunächst auf der Bank.

CR7 will die 1000 Tore knacken

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Portugiese angekündigt, noch lange weiterspielen zu wollen. „Ich will 1000 Tore erreichen“, sagte er in einem Interview mit dem ehemaligen englischen Nationalspieler Rio Ferdinand, das er auf seinem neuen Kanal bei YouTube veröffentlichte. „Falls ich mich nicht verletzte, ist das für mich das Wichtigste.“

Auch Lewandowski trifft

Im Parallelspiel der Gruppe traf auch Torjäger Robert Lewandowski beim 3:2 (2:0) Polens in Schottland. Der langjährige Bundesligastürmer erzielte im Hampden Park in Glasgow selbst per Foulelfmeter (44.) das zweite Tor der Gäste - sein 84. in der Nationalmannschaft. Zuvor hatte bereits Sebastian Szymanski nach Zuspiel von Lewandowski aus 25 Metern getroffen (8.).