Wüster Zoff bei Deutschland-Gegner: Holland-Star verlässt Training!

SPORT1 09.09.2024 • 07:15 Uhr Spannungen bei der niederländischen Nationalmannschaft: Ein Streit zwischen Wout Weghorst und Jurrien Timber überschattet die Vorbereitung auf das Duell mit Deutschland.

In der Vorbereitung auf das Nations-League-Duell gegen Deutschland ist es bei der niederländischen Nationalmannschaft zu einem hitzigen Zwischenfall gekommen. Beim Training am Sonntag gerieten Stürmer Wout Weghorst und Verteidiger Jurrien Timber aneinander.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Weghorst ein spätes Tackling von Timber als Foul gewertet haben wollte. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer reagierte wütend, zog laut ESPN sein Trikot aus und warf es auf den Boden, bevor er mit dem Fahrrad vom Trainingsgelände fuhr.

Der niederländische Bondscoach Ronald Koeman musste eingreifen, um den aufgebrachten Weghorst zu beruhigen. Dabei rief Koeman laut der niederländischen Zeitung AD energisch „Jetzt ist es vorbei“, um die Situation zu entschärfen.

Nach Bergwijns Saudi-Wechsel: Wachsende Unruhe in der Mannschaft

Der Vorfall verdeutlicht die angespannte Situation innerhalb der niederländischen Nationalmannschaft. Bereits in den Tagen zuvor hatte Koeman mit seiner öffentlichen Kritik am Wechsel von Steven Bergwijn zu Al-Ittihad in die saudi-arabische Liga für Unruhe gesorgt. Nun scheint der 61-Jährige auch das Verhältnis zwischen Weghorst und Timber wieder in Ordnung bringen zu müssen.

Zusätzliche Unruhe könnte durch die Entscheidung von Offensivstar Memphis Depay entstehen, der laut Berichten in Erwägung zieht, seine Karriere in Brasilien bei Corinthians fortzusetzen. Koeman hielt sich mit einem Kommentar dazu zurück und erklärte: „Ich werde die Entscheidung von Memphis, in Brasilien zu spielen, nicht kommentieren. Ich werde mir nicht noch einmal die Finger verbrennen.“