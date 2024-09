Koeman nach Zoff selbstkritisch

Koeman: „Beiße mir auf die Lippe“

Doch Koeman wollte sich dieses Mal nicht zu früh festlegen. „Ich beiße mir nur auf die Lippe. Wenn ich sehe, wie alle reagieren, wenn ich etwas über Bergwijn sage, denke ich, dass ich ab und zu vielleicht etwas vorsichtiger sein muss“, sagte der Bondscoach nach dem 5:2-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina in der Nations League.

Der Bondsoach betonte, dass er wenig Einblick in die brasilianische Liga habe und es wichtig sei, dass Depay fit bleibe und Spiele absolviere. „Ich habe Kontakt zu ihm gehabt“, so Koeman. Auch wenn Depay beim Länderspiel gegen Bosnien nur auf der Tribüne saß und auch beim kommenden Spiel gegen Deutschland fehlen wird, betonte Koeman, dass der Stürmer „immer noch Teil des niederländischen Teams“ sei.

Keine Akzeptanz für Bergwijn

Anders als Bergwijn, der unter Koeman nicht mehr für die Niederlande spielen will. Dieser hatte den Schritt des 26-Jährigen, der von Ajax Amsterdam zu Al-Ittihad wechselte, scharf kritisiert und dem Spieler finanzielle Motive unterstellt. „Man muss die Entscheidung akzeptieren, persönlich werde ich das aber nicht tun“, hatte sich der 61 Jahre alte Trainer geäußert und damit eine rege Diskussion ausgelöst.

Und trotz der Abwesenheit von Bergwijn und Depay starteten die Niederländer erfolgreich in die Nations League-Saison. Im Spiel gegen Bosnien zeigten sie sich torhungrig und entschlossen. Joshua Zirkzee, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst und Xavi Simons erzielten die Tore für Oranje. Am Dienstagabend empfangen sie die DFB-Elf in Amsterdam (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).