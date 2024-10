Ohne Kane! England blamiert sich in der Nations League

Vize-Europameister England hat ohne Starstürmer Harry Kane in der Nations League einen herben Dämpfer kassiert. Nach zwei Siegen zum Start unter Interims-Nationaltrainer Lee Carsley mussten sich die Three Lions am Donnerstagabend im Londoner Wembley-Stadion mit 1:2 (0:0) gegen Griechenland geschlagen geben , das nach dem plötzlichen Tod von Nationalspieler George Baldock einen emotionalen Erfolg einfuhr.

England ohne Kane harmlos

England blieb ohne Kane in der Offensive weitgehend harmlos. Der Kapitän wurde nach einer kleineren Verletzung geschont, er soll aber bereits am Sonntag (18 Uhr) in Finnland wieder eine Option für die Startelf sein. In der Gruppe B2 laufen die Engländer aber erstmal den makellosen Griechen an der Spitze hinterher. Es war die erste Niederlage überhaupt in insgesamt zehn Spielen gegen Griechenland.