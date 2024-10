Nations League: Emotionale Szene bei England-Spiel!

Emotionale Szene beim Nations-League-Spiel zwischen England und Griechenland: In der 49. Minute brachte Vangelis Pavlidis den Gast in Führung. Zunächst schrie der 25 Jahre alte Stürmer seine Freude heraus und lag sich mit seinen Teamkollegen in den Armen. Anschließend gingen viele Blicke gen Himmel - in Gedenken an ihren verstorbenen Teamkollegen George Baldock.