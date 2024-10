Nagelsmann will wegen möglicher Klopp-Klausel nachfragen

Julian Nagelsmann gratuliert Red Bull und Jürgen Klopp zur beschlossenen Zusammenarbeit. Wegen einer möglichen Bundestrainer-Klausel für Klopp will Nagelsmann noch in die Recherche gehen.

„In erster Linie gratuliere ich Oliver Mintzlaff zu einem herausragenden Coup in meinen Augen. Ich gratuliere auch Jürgen Klopp zu einem herausragenden, interessanten Job“, sagte Nagelsmann vor der Partie der DFB-Elf in der Nations League in Bosnien-Herzegowina am Freitag (20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).