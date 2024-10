Nations-League: Bayern-Star Olise mit schwacher Leistung gegen Israel

Olise verursachte im Spiel 22 Ballverluste, eine dieser Ungenauigkeiten resultierte im zwischenzeitlichen 1:1 der Israelis (24.), monierte die französische Sportzeitung. Auch mit dem Ball blieb der 22-Jährige weitgehend blass. In der ersten Halbzeit setzte er einmal zum Schlenzer an (36.), blieb aber erfolglos.

Bayern-Star Olise mit schwachen Werten

Am meisten verwunderte die Zuschauer seine schwache Quote im Dribbling, Olise konnte sich in nur einem von sechs versuchten Dribblings durchsetzen. Im Dress der Bayern schaffte er es gegen Eintracht Frankfurt noch, sich in vier von sechs Dribblings zu behaupten.