Nations League: Erster Punkt zu wenig! Schweiz bangt um Klassenerhalt

Mit nur einem Punkt aus vier Spielen ist das Viertelfinale für die Schweiz bereits unerreichbar. Doch auch der Klassenerhalt in der A-Liga ist nun ernsthaft in Gefahr.

Mit nur einem Punkt aus vier Spielen ist das Viertelfinale für die Schweiz bereits unerreichbar. Doch auch der Klassenerhalt in der A-Liga ist nun ernsthaft in Gefahr.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz hat auch im vierten Anlauf den ersten Sieg in der Nations League verpasst und damit keine Chance mehr auf das Viertelfinale. Das Team um Kapitän Granit Xhaka von Bayer Leverkusen kam im mit Spannung erwarteten „Charaktertest“ vor 16.182 Zuschauern im Kybunpark in St. Gallen gegen Dänemark nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus - und vergrößerte damit die Abstiegssorgen.

Dänemark nutzt Tiefschlaf der Schweizer

Nach dem in den nationalen Medien als „Grusel-Kick“ abgestempelten 0:2 in Serbien am Samstag hatte die Schweiz laut Trainer Murat Yarkin „einiges wieder gutzumachen.“ Die Euphorie des Führungstreffers von Freuler währte allerdings nur 85 Sekunden, Isaksen nutzte einen Tiefschlaf der Nati-Hintermannschaft gnadenlos aus. Amdouni verwandelte einen Elfmeter nach Foul an Breel Embolo, doch Eriksen sorgte für den nächsten Tiefpunkt.