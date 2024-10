Nations League: Finnland gegen England heute live in TV, Stream & Ticker

England startete mit einem 2:0-Sieg gegen Irland in die Nations League und legte dann mit einem weiteren Erfolg gegen das noch punktlose Finnland nach. Am vergangenen Donnerstag beendete Griechenland mit einem Last-Minute-Tor beim 2:1-Sieg in Wembley die Erfolgsserie der Three Lions. Griechenland konnte alle bisherigen Spiele gewinnen und führt somit die Tabelle dieser Gruppe mit neun Punkten an.