Sieg gegen Dänemark: Spanien übernimmt Tabellenführung

Im ersten Heimspiel nach dem EM-Triumph in Deutschland setzt sich Spanien dank eines Patzers von Kasper Schmeichel durch.

Europameister Spanien hat in der Nations League einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente gewann im ersten Heimspiel nach dem Triumph von Berlin mit 1:0 (0:0) gegen Dänemark und übernahm damit die Tabellenspitze in der Gruppe A4.

Martin Zubimendi (79.) erzielte den verdienten Siegtreffer für die Gastgeber, die mit nun sieben Punkten an den zuvor ungeschlagenen Dänen vorbeizogen. Am Dienstag geht es für die Iberer gegen Serbien ( 20.45 Uhr im LIVETICKER ) weiter.

Morata im Mittelpunkt

In Murcia stand zunächst der spanische Kapitän Álvaro Morata im Mittelpunkt. Der Stürmer, der in dieser Woche seinen Kampf mit einer Depression und Panikattacken kurz vor der Endrunde in Deutschland öffentlich gemacht hatte, durfte dem eigenen Anhang noch einmal den silbernen EM-Pokal präsentieren.