Spanien sorgt sich um Wunderkind

Shootingstar Lamine Yamal wird Europameister Spanien beim kommenden Nations-League -Spiel nicht zur Verfügung stehen. Der Außenstürmer des FC Barcelona klagte nach dem 1:0-Sieg am Samstag gegen Dänemark über muskuläre Probleme.

Wie der spanische Verband am Sonntag mitteilte, wurde bei einer Untersuchung in Madrid keine strukturelle Verletzung, sondern eine Überbelastung festgestellt. Aus diesem Grund wird Yamal vorzeitig zum FC Barcelona zurückkehren und nicht am Dienstag gegen Serbien zum Einsatz kommen. Bei den Katalanen soll er sich vorsichtshalber weiteren Tests unterziehen.