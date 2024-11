Nations League: ÖFB-Star schimpft nach Sieg - „Geht um Respekt!“

Der Leipziger Christoph Baumgartner führt Österreich in der Nations League zum Sieg. Anschließend feuert er verbal in Richtung Verbandsspitze.

Der österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner hat im Streit mit der Verbandsspitze klare Kante gezeigt. „Es gibt ein paar Sachen, die nicht so laufen. Viele sind schon lange dabei und haben viel geleistet. Dann kann man auch den Mund aufmachen. Es geht um Respekt und höflichen Umgang“, sagte der Profi von RB Leipzig nach dem 2:0 (2:0)-Erfolg in der Nations League in Kasachstan im ORF.