Cristiano Ronaldo rechnet mit eigenen Teamkollegen ab!

Als Ronaldo vor wenigen Tagen in Lissabon mit dem Platinum-Quinas, eine Auszeichnung für herausragende Botschafter Portugals, ausgezeichnet wurde, warf der Portugiese seinen Landsmännern mangelnde Wertschätzung vor: „Selbst, nachdem ich so viele Trophäen gewonnen habe, gibt es nichts Schöneres, als für die Nationalmannschaft zu spielen. Deshalb bin ich von einigen Spielern enttäuscht, die Portugal nicht vertreten wollen.“ Namen nannte er nicht.

„Warum nicht 150 oder 200?“

Der Al-Nassr-Profi appellierte an seine Mitspieler: „Genießt die Zeit in der Nationalmannschaft, sie wird schnell vergehen.“ Bei CR7 dürfte die Zeit aber ein wenig langsamer vergehen - er plane nicht mit einem baldigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. „Als ich mit 18 Jahren in die Nationalmannschaft kam, war es mein Traum, mein erstes Länderspiel machen. Jetzt habe ich 25, 50 und 100 erreicht. Und warum nicht 150 oder 200? Das erfüllt mich mit großem Stolz“, meinte der dreimalige Weltfußballer.