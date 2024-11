Fans geraten bei Hochrisikospiel Frankreich-Israel aneinander

Während des Hochrisikospiels in der Nations League zwischen Frankreich und Israel (0:0) sind offenbar auf der Tribüne einige Zuschauer aneinandergeraten. Wie die Sportzeitung L‘Équipe berichtet, kam es in der 20. Spielminute im Stade de France in einem Block der Nordkurve oberhalb der französischen Fankurve zu einer Auseinandersetzung zwischen einigen Dutzend Personen. Auch die Nachrichtenagentur AFP berichtete von dem Vorfall.