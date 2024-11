Nach Zusammenbruch: Szalai nicht im Stadion gegen DFB-Team

Der ehemalige Bundesligaprofi Adam Szalai wird nach seinem Zusammenbruch nicht in der Nations-League-Partie Ungarn und Deutschland im Stadion dabei sein. Diese Entscheidung auf Anraten des Mannschaftsarztes teilte der ungarische Fußballverband MLSZ am Dienstag bei X mit. Die DFB-Auswahl spielt am Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Budapest gegen Ungarn.