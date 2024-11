Rangnick-Zoff eskaliert weiter

Rangnick weist Vorwurf zurück

Rangnick verwies in diesem Zusammenhang auf seine Erfolge in der Vergangenheit. "Der komplette Aufstieg mit Hoffenheim. Drei Aufstiege in vier Jahren mit Leipzig und die komplette Umwandlung von Salzburg, das vorher der Inbegriff einer Söldnertruppe war", zählte Rangnick auf: "Glaubt irgendjemand ernsthaft hier im Raum, dass das gegangen wäre, wenn ich so etwas wie Freunderlwirtschaft betrieben hätte? Das wäre unmöglich gewesen."