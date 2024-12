Nations League: Final Four in Deutschland oder Italien

Die Endrunde soll an den EM-Spielorten München (Halbfinale/Finale) und Stuttgart (Halbfinale/Spiel um Platz 3) stattfinden. Voraussetzung ist ein Erfolg der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Viertelfinale gegen Italien am 20. März in Mailand und drei Tage später in Dortmund. Scheitert die DFB-Elf, findet das Turnier wie 2021 in Turin in Italien statt. Bei der Premiere 2019 war Portugal Gastgeber, vor zwei Jahren richteten die Niederlande das Final Four aus.