DFB-Team: Stadion für Italien-Kracher fix

Der Kracher im Viertelfinale der Nations League zwischen Italien und Deutschland findet an einem besonderen Ort statt. Verbunden ist das Stadion nicht nur mit guten Erinnerungen.

Der entscheidende Schritt zu einem erneuten Sommermärchen soll an einem besonderen Ort erfolgen: Die deutsche Nationalmannschaft kehrt für das Rückspiel im Nations-League -Viertelfinale gegen Italien nach Dortmund zurück.

Der Klassiker wird am 23. März im Signal-Iduna-Park ausgetragen. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag. Das Hinspiel drei Tage zuvor steigt im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand .

Sollte sich das DFB-Team gegen Italien durchsetzen und damit das Ticket für das Finalturnier lösen, würde das Final Four ebenfalls in Deutschland stattfinden. Das berichtete die französische Zeitung Le Figaro am Mittwoch.