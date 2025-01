Tedesco bei Belgien vor dem Aus: Kehrt Henry zurück?

Tedesco heuerte im Februar 2023 bei den Roten Teufeln an, gewann im Sommer zuvor mit RB Leipzig den DFB-Pokal. Die Erwartungen waren entsprechend hoch – und die Enttäuschung über die Leistungen unter dem Deutsch-Italiener gut zwei Jahre später genauso.

Tedesco: Enttäuschende Auftritte 2024

Bei der EM 2024 in Deutschland schied Belgien bereits im Achtelfinale gegen Frankreich aus, auch in der Nations League enttäuschten die Belgier unter Tedesco. In einer – zugegeben schwierigen – Gruppe mit unter anderem Italien und Frankreich schaffte der WM-Dritte von 2018 lediglich einen Sieg und verpasste das Viertelfinale deutlich.