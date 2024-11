Am Tiefpunkt! Das drohende Ende eines Missverständnisses

Domenico Tedesco beendet das Kalenderjahr 2024 als belgischer Nationaltrainer mit einer Horrorbilanz. Die Kritik an seiner Person wird immer lauter. Die jüngste Blamage gegen Israel ist dabei nicht der einzige Brandherd.

Es wirkte am Ende wie eine Verzweiflungstat. Mit der Einwechslung der Debütanten Killian Sardella (22) und Norman Bassette (20) versuchte Domenico Tedesco im Nebel von Budapest kurz vor Ablauf der Nachspielzeit noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Kurz darauf war Schluss. Und die 0:1-Blamage der belgischen Nationalmannschaft gegen Israel stand damit fest.

Bittere Pointe: Den entscheidenden Treffer durch Yarden Shua (86.) leitete mit Matte Smets ein weiterer Debütant ein, der 20-Jährige spielte am eigenen Strafraum einen haarsträubenden Fehlpass. Tedescos Versuche, den dringend benötigten Umbruch der „goldenen Generation“ des ewigen Geheimfavoriten zu vollziehen, verkommen somit zu Sinnbildern einer sich weiter verschärfenden sportlichen Krise.

Und Tedesco rückt zunehmend in den Fokus der Kritik. „Wenn mich die Leute anhand dieser Länderspielperiode mit 21 verletzten Spielern beurteilen, dann ist es, wie es ist“, gab sich der 39-Jährige beim belgischen Fernsehsender VTM trotzig. Er sei weiterhin davon überzeugt, auch bei den nächsten Länderspielen im März für Belgien an der Seitenlinie zu stehen.

Belgiens Horrorbilanz! Tedesco zunehmend in der Kritik

Dann geht es für die „Roten Teufel“ darum, in der Relegation den Abstieg aus der Liga A der Nations League zu verhindern. Doch die Zweifel, ob Tedesco angesichts einer Horrorbilanz im Kalenderjahr 2024 noch der Richtige für diesen Job ist, wachsen.

Gerade einmal 4 von 14 Partien gewann Belgien in diesem Jahr unter der Regie des früheren Schalke-Trainers - gegen Montenegro, Luxemburg, Rumänien und einmal gegen Israel. Das war beim Auftakt der Nations League im September, seither setzte es vier Niederlagen in fünf Spielen.

Tedesco für Ex-Belgien-Star nicht mehr tragbar

Schlammschlacht mit Courtois – Wirbel um De Bruyne

Auch De Bruyne sorgte am Rande des erwähnten Frankreich-Spiels im September (0:2) für ähnlichen Wirbel. Ein Video-Clip einer hitzigen Diskussion mit Belgiens scheidendem Sportdirektor Frank Vercauteren ging viral und löste Spekulationen um De Bruynes Rücktritt aus. „Ich höre auf. Ich höre auf“, soll De Bruyne dabei gesagt haben .

Tedesco? „Zu viele seltsame Wendungen in seinem Kopf“

„Unter ihm entscheiden die wichtigen Spieler selbst, ob sie mitmachen oder nicht“, warf Degryse Tedesco vor. Sein knallhartes Urteil lautete: „Es gibt zu viele seltsame Wendungen in seinem Kopf. Jetzt braucht man jemanden, der wirklich die Richtung vorgibt und alle mit ins Boot holt. Ich glaube nicht, dass Tedesco das kann.“

Gestartet war Tedesco im Februar 2023 mit einer Erfolgsserie von 14 ungeschlagenen Spielen in Folge. Die Serie riss beim 0:1 zum EM-Auftakt gegen die Slowakei. Spätestens nach dem mauen 0:0 gegen die Ukraine, mit dem sich Belgien in die K.o.-Runde mühte, entlud sich auch der Frust der Fans über die biederen Darbietungen in Form von Pfiffen.