"Dingsda": München will Nations-League-Finale nicht

Nations League in Deutschland? Die Stadt München wehrt sich vehement gegen eine Austragung eines möglichen Final Four.

Erst einmal muss Deutschland Italien besiegen

Bei einem Sieg bekommt die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann - der die Nations League erklärtermaßen gewinnen will - auch den Heim-Zuschlag für das finale Event, das vom 4. bis zum 8. Juni stattfinden soll. Auf Wunsch der UEFA und auch des DFB offenbar in Stuttgart sowie in München.

München bewirbt sich um anderes Sportevent

„Wir haben nix dagegen, wenn ihr hier spielt“, sagte Reiter, „allerdings werden wir keinen Euro dafür ausgeben und wir werden auch logistisch nicht in der Lage sein, ein Fan-Fest und was alles damit zusammenhängt, zu organisieren.“

So seien der Olympia-Park und der Königsplatz bereits verplant. Über eine endgültige Absage an UEFA und DFB will der Stadtrat in Kürze entscheiden.