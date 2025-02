Nations League: Final Four in München möglich

Das Nations-League-Finale könnte in diesem Jahr in München stattfinden. Das DFB-Team ist allerdings auch noch gefordert.

Das Final Four der Nations League kann in München und Stuttgart stattfinden, sofern sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft dafür qualifiziert. Das teilte die bayrische Landeshauptstadt am Freitag mit. „Ein großes Fan-Fest und andere städtische Veranstaltungen wird es allerdings nicht geben. Darauf haben sich die UEFA, der DFB und die Landeshauptstadt München verständigt“, hieß es. Die Beschlussvorlage werde vom Referat für Bildung und Sport nun am kommenden Mittwoch in die Vollversammlung des Stadtrats eingebracht. Kosten sollen für die Stadt nicht entstehen.