"Ließen sich verspotten!" Italien-Presse nach Pleite ernüchtert

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Italien ein wichtiger 2:1-Erfolg gelungen. Nach der frühen Führung der Italiener schlug das Team von Bundestrainer Nagelsmann in der zweiten Hälfte gleich doppelt zu.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Die Qualifikation für das Nations-League-Finale steht nun auf der Kippe. Schade, denn Tonalis Tor zu Beginn des Spiels hatte uns die Illusion gegeben, dass ein Sieg möglich wäre. Doch die Illusion hält nur eine Hälfte. Die Deutschen hatten trotz der Abwesenheit von Havertz, Wirtz und Füllkrug mehr Qualität und vor allem mehr internationale Erfahrung: Kimmich und Goretzka treiben die Mannschaft an. Nagelsmann gelingen die Auswechslungen richtig und in der zweiten Hälfte kommt es zum Turnaround, der das Meazza zum Einfrieren bringt. Die Azzurri werden über ihre Fehler hinaus bestraft, Baumann ist mehrmals entscheidend. Ohne seine Paraden wäre das Match anders ausgegangen.“

Corriere dello Sport: „Spallettis Truppe muss jetzt ein Meisterwerk schaffen, um nicht in den Abgrund zu sinken. Tonalis Leistung gibt Hoffnung, aber die Leistungen der Azzurri genügen nicht, um ein Deutschland in guter Form zu versenken“.

La Stampa: „Tonali beflügelt Italien, doch Kleindienst und Goretzka ruinieren die Erfolgsträume der Azzurri. Eisige Atmosphäre im San Siro-Stadion. Spalletti muss jetzt hart kämpfen, um sich beim Spiel in Deutschland behaupten zu können. Am Sonntagabend in Dortmund dürfte ein Kunststück notwendig sein, um das 2:1 im Hinspiel zu kippen, wenn man bedenkt, wie sich die Azzurri von den Deutschen überholen und verspotten ließen, nachdem sie durch Tonali bereits nach neun Minuten in Führung gegangen waren. Der Gegner ändert sich, aber nicht das Ergebnis - und vor allem nicht das Problem.“