Nations League: Das wäre der DFB-Gegner nach Hinspiel

SID 20.03.2025 • 22:55 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen Sieg in Italien - auf den anderen Plätzen gibt es überraschende Ergebnisse.

Dänemark winkt als möglicher Deutschland-Gegner, Kylian Mbappé patzt beim Comeback und Europameister Spanien trifft in letzter Sekunde: In den Hinspielen des Nations-League-Viertelfinals haben die Favoriten teils bedenklich gewackelt. Die Dänen besiegten am Donnerstag Portugal um Cristiano Ronaldo mit 1:0 (0:0), Frankreich verlor in Kroatien mit 0:2 (0:2) und die Spanier retteten in den Niederlanden spät ein 2:2 (1:1).

Dänemarks Rasmus Höjlund (78.) sorgte in Kopenhagen für die portugiesische Niederlage. Im Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Lissabon müssen sich Ronaldo und Co. ordentlich anstrengen, um noch das Ticket für das Final Four (4. bis 8. Juni) zu lösen.

Gegen dieses Team könnte Deutschland spielen

Dort wäre Deutschland der Halbfinal-Gegner, wenn die DFB-Elf sich in ihrem Viertelfinale gegen Italien durchsetzen sollte.

Mbappé erlebte derweil in Kroatien einen bitteren Abend und steht mit den Franzosen ebenfalls vor dem Aus. Ante Budimir (26.) und Ivan Perisic (45.+1) trafen in Split für die Gastgeber, Andrej Kramaric (8.) von der TSG Hoffenheim verschoss dazu einen Handelfmeter. Das zweite Duell steigt am Sonntag im Stade de France von Saint-Denis.

Mbappé war erstmals seit sechs Monaten wieder für die Nationalmannschaft berufen worden. Grund für sein Fehlen waren Unruhen sowohl auf als auch neben dem Rasen. In Kroatien hatte Mbappé einige gute Gelegenheiten, in der ersten Hälfte scheiterte der Angreifer von Real Madrid (16./23.) jedoch doppelt am kroatischen Torwart Dominik Livakovic. Kurz vor Schluss parierte der Schlussmann erneut stark gegen Mbappé (81.).