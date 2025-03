Mourinho prophezeite ihm Großes

Maximilian Lotz 19.03.2025 • 22:00 Uhr Er selbst schwärmt von Sergio Ramos. Und Real Madrid soll ihn bereits im Visier haben. Dean Huijsen steht vor seinem möglichen Debüt für Spanien ganz besonders im Fokus. Auch der FC Bayern soll den 18-Jährigen im Blick haben.

José Mourinho erkannte schon früh in Dean Huijsen großes Potenzial. „Er wird in der Zukunft ein großer Fußballer sein“, sagte Mourinho Anfang 2024 über den damals 18 Jahre alten Innenverteidiger, der bis dato wohl nur wenigen Experten ein Begriff gewesen sein dürfte.

Aber Mourinho wollte Huijsen unbedingt in seinem Team, obwohl der Youngster nur einen Kurzeinsatz für Juventus vorzuweisen hatte. „Wir wissen alle, wer er ist. Er ist ein 18-jähriger Junge, der zehn Minuten in der Serie A gespielt hat, aber er ist eines der größten Talente im europäischen Fußball in seinem Alter“, sagte Mourinho.

Huijsen folgte dem Lockruf des portugiesischen Startrainers und wechselte im Winter 2024 auf Leihbasis zur AS Rom. „Er hat mich angerufen und es war eine Erfahrung“, sagte Huijsen nun rückblickend in einem Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur EFE. „Defensiv habe ich viel gelernt, obwohl ich nur kurz unter ihm trainiert habe. Ich hätte gerne mehr Zeit mit ihm verbracht.“

Abwehr-Entdeckung Huijsen mit bewegter Vita

Mitte Januar 2024 musste Mourinho bei der Roma gehen, doch unter dessen Nachfolger Daniele De Rossi gelang Huijsen der Durchbruch. „Er war wie ein zweiter Vater für mich. In Italien ist der defensive Aspekt entscheidend, er hat mir auch abseits des Platzes geholfen.“

Huijsen hat eine bewegte Vita hinter sich. Am 14. April 2005 kam er in Amsterdam zur Welt, sein Vater Donny stand einst bei Ajax unter Vertrag und absolvierte für die Go Ahead Eagles aus Deventer und AZ Alkmaar 15 Spiele in der Eredivisie.

Seine fußballerische Ausbildung begann für Huijsen junior allerdings in Spanien, die Familie zog nach Málaga, als Dean fünf Jahre alt war. Als 16-Jähriger wechselte er vom FC Málaga zu Juventus. Im vergangenen Sommer holte ihn der AFC Bournemouth für etwas mehr als 15 Millionen Euro nach England.

In England als „Chill Guy“ gefeiert

„Der Grund, warum ich nach Italien ging, war, dass ich mich in der Defensive verbessern wollte, ich wollte kompletter werden“, sagte Huijsen. In Spanien sei es vor allem um die Ballkontrolle gegangen. In England stehe nun die Intensität im Vordergrund. „Durch das hohe Tempo und die Eins-gegen-Eins-Situationen habe ich viel gelernt.“

Bei Bournemouth zählt Huijsen zu einer der Entdeckungen der bisherigen Saison. Zusammen mit dem 22-jährigen Ilya Zabarnyi bildet er das jüngste Innenverteidiger-Duo der Premier League. Anfang Dezember gelang ihm beim 1:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur sein erstes Tor im englischen Oberhaus – sein Torjubel als „Chill Guy“ ging viral.

Trotz seines jungen Alters wirkt der 1,97-Meter-Hüne in seinem Handeln überraschend abgeklärt, wie auch sein Trainer Andoni Iraola kürzlich betonte. „Er ist selbstbewusst. Er hat keine Angst, einen Stürmer zu decken, und er ist ruhig am Ball“, sagte der Baske, früher selbst Außenverteidiger. „Für einen 19-Jährigen ist es wirklich außergewöhnlich, dies auf diesem Niveau zu finden.“

Auch Bayern und der BVB interessiert?

Sein Aufstieg blieb auch internationalen Topklubs nicht verborgen. Im vergangenen Sommer soll bereits der BVB den jungen Abwehrspieler als potenziellen Nachfolger von Mats Hummels im Auge gehabt haben, das berichtete seinerzeit Tuttosport. Zuletzt hat sich auch der FC Bayern laut Sky über Huijsen informiert.

Doch besonders heiß gehandelt wird die Abwehr-Entdeckung in Spanien. Huijsen, dessen Vertrag bei Bournemouth bis 2030 eine Ausstiegsklausel von rund 60 Millionen Euro enthalten soll, wurde vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

„Es erfüllt einen mit Stolz, dass sich eine so große Mannschaft für dich interessiert, das ist etwas Besonderes und bedeutet, dass du dich gut entwickelst“, kommentierte Huijsen selbst die Gerüchte.

Huijsen schwärmt von seinem Idol Ramos

Schon vor seinem Wechsel zu Juve lag ihm ein Angebot von Real vor. „Man weiß nie, wie es gelaufen wäre, es war eine sehr gute Option, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass es das Beste für mich wäre, etwas über den defensiven Aspekt zu lernen, und ich denke, das habe ich gelernt.“

Nun ist Huijsen in seiner Entwicklung einige Schritte weiter - und könnte bei Real in die Fußstapfen seines großen Idols treten.

„Sergio Ramos war für mich der beste Innenverteidiger der Geschichte“, schwärmte Huijsen. „Er hatte alles. Er konnte mit dem Ball umgehen, er war defensiv aggressiv, er war ein Anführer, er schoss Tore und war wichtig für die Mannschaft. Er kam auch aus dem Süden, so wie ich. Ich glaube, wir sind uns ein bisschen ähnlich.“

Huijsen erstmals im Spanien-Kader

Huijsens Karriere kannte zuletzt nur eine Richtung: steil nach oben. Die Real-Gerüchte kommen nicht von ungefähr, schließlich steht er aktuell in Spanien besonders im Fokus. Erstmals wurde der Youngster für die spanische Nationalmannschaft nominiert.

Aufgrund einiger Ausfälle im Abwehrzentrum stehen die Chancen auf sein Debüt für den Europameister sogar ganz gut – ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Amsterdam gegen die Niederlande (Donnerstag, 20.45 Uhr im LIVETICKER). Bis zur U19 trug er noch das Oranje-Trikot, Anfang 2024 debütierte er für Spaniens U21.

„Die Berufung ist schon jetzt der schönste Moment meiner Karriere und mein Debüt wäre noch schöner“, fiebert Huijsen dem nächsten Highlight seiner noch jungen Laufbahn entgegen.