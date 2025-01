Premier League: AFC Bournemouth im Aufschwung

Der AFC Bournemouth erobert die Premier League im Sturm. Mit einer guten Mischung aus Youngstern und erfahrenen Spielern klopfen der Klub an den internationalen Plätzen an - und stellt einen Vereinsrekord auf.

Der AFC Bournemouth erobert die Premier League im Sturm. Mit einer guten Mischung aus Youngstern und erfahrenen Spielern klopfen der Klub an den internationalen Plätzen an - und stellt einen Vereinsrekord auf.

Man sieht es ihnen nicht auf Anhieb an, schließlich heißen sie nicht FC Liverpool oder Manchester City . Doch der AFC Bournemouth verkörpert aktuell alles, was eine Spitzenmannschaft zu bieten hat.

Punktgleich mit dem FC Chelsea liegt die Mannschaft von Trainer Andoni Iraola auf Rang sieben und kratzt an den internationalen Plätzen. Zuletzt fegte Bournemouth im Duell der Überraschungsmannschaften Nottingham Forest mit 5:0 vom Platz. Forest hatte zuvor selbst neun Spiele in Folge nicht mehr verloren.

Bournemouth steht für aggressives Spiel

Seit Iraola das Amt im Juli 2023 übernahm, steht Bournemouth vor allem für eins: Aggressives Pressing und blitzschnelles Umschalten. Das beweist auch die Statistik: Der Tabellensiebte führt die Liga in Ballgewinnen an - und das in jedem Spielfeld-Drittel. Zudem machen sie aus vergleichsweise wenig ganz viel. Platz 15 in der Marktwert-Ranking steht Platz sieben in der wahren Tabelle gegenüber.