Was macht eigentlich Timo Werner?

Timo Werner spielt aktuell weder im Verein noch in der Nationalmannschaft eine Rolle. Das hätte vor wenigen Jahren wahrscheinlich kaum jemand erwartet.

Denn damals - in der Saison 2020/21 - gewann der gebürtige Stuttgarter mit dem FC Chelsea die Champions League und lief für Deutschland als Mittelstürmer auf.

Die bittere Realität heutzutage: Werner spielt leihweise bei den Tottenham Hotspur und stand in den letzten beiden Premier-League-Spielen nicht einmal im Kader der Spurs. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt er deshalb erst recht nicht infrage.

In der laufen Spielzeit bekam Werner zwar insgesamt 18 Einsätze in Englands bester Liga, stand dabei aber lediglich viermal in der Startelf. Im Schnitt spielte er 28 Minuten pro Partie, dabei gelang ihm kein einziges Tor.