Nationalmannschaft: Eine Wertschätzung, die sonst keiner erhielt

90 Minuten und einen Sieg in Mailand später ist klar: Nagelsmann hat richtig entschieden. Denn Baumann war ein absolut zuverlässiger Rückhalt und verdiente sich SPORT1 -Note 1,5. Auch seine Leistung sorgte dafür, dass die deutsche Nationalmannschaft erstmals seit 1986 wieder in Italien gegen die Squadra Azzurra gewinnen konnte.

„Gefühl, dass Oli schon alles erlebt hat“

„Er hat heute super gehalten. Man hat so das Gefühl bei Oli, dass er schon alles erlebt hat in seiner Karriere und gefühlt das hundertste Länderspiel hat“, erklärte Joshua Kimmich nach der Partie. Der Kapitän sagte weiter: „Er strahlt eine unheimliche Ruhe aus, hat eine sehr gute Entscheidungsfindung. Auf der Linie ist er top und hat zwei, drei Dinger unfassbar gehalten.“

„Er hat das Gefühl, zwei Spieler von uns sind eigentlich klar am Ball und klären den - da darfst du aber nicht abschalten. Das macht er nicht, was zeigt, dass er im Kopf hellwach ich. Er hält ihn super, der Ball war extrem schwer“, sagte Nagelsmann nach dem Spiel auf der Pressekonferenz und attestierte seinem Schützling, dass er den Sieg gesichert habe.

Der Bundestrainer spielte damit auf die Szene in der 78. Minute an, in der ausgerechnet Tim Kleindienst seinen Kollegen fast per Eigentor überwunden hätte. „Er war da. Er war präsent. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte der Stürmer später über Baumann.