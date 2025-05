So erklärt Nagelsmann die Bischof-Überraschung

„Er ist für die U21 nicht freigegeben worden von seinem neuen Klub, weil er die Klub-Weltmeisterschaft spielt“, verriet Nagelsmann im Zuge der Bekanntgabe. Für Bischof steht nach seinem ablösefreien Wechsel von Hoffenheim nach München am 15. Juni die erste Partie der Klub-WM an, die U21-EM findet währenddessen vom 11. bis zum 28. Juni statt. Es kommt also zu einer Terminkollision.