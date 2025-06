Die Ronaldo-Show in München: Was Sie im TV nicht sahen

Jonas Nohe 09.06.2025 • 12:58 Uhr Cristiano Ronaldo steht beim Nations-League-Finale gegen Spanien erwartungsgemäß im Rampenlicht. SPORT1 hat den Arbeitstag des Superstars in München ganz genau beobachtet und protokolliert - auch Szenen, die die Kameras nicht einfingen.

Es war womöglich Cristiano Ronaldos letztes Pflichtspiel auf deutschem Boden. Wie auch schon beim Halbfinal-Triumph über Deutschland blickte die Fußball-Welt am Sonntagabend nach München, um einem 40-Jährigen beim Fußballspielen zuzuschauen.

Doch Cristiano Ronaldo ist eben kein normaler 40-jähriger Mann, auch im hohen Fußballeralter polarisiert der Portugiese und half beim Nations-League-Endspiel gegen Spanien entscheidend zum Titelgewinn mit.

SPORT1 war in der Münchner Arena vor Ort, als Ronaldo zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf und nach dem Spiel freudige Tränen vergoss. Ein denkwürdiger Abend für den Superstar, den SPORT1 ganz genau beobachtete.

Welche Akzente setzte „CR7″ im Spiel? Mit wem tauschte er bereits in der Halbzeit sein Trikot? Und wer verneigte sich nach Abpfiff vor der Ikone? SPORT1 präsentiert das Ronaldo-Protokoll.

Pfiffe aus der spanischen Kurve

20.16 Uhr: Ronaldo kommt zum Aufwärmen. Aus der bereits gut gefüllten Portugal-Kurve gibt es lautstarken Jubel, aus der noch halbleeren spanischen Ecke kommen halbherzige Pfiffe.

20.19 Uhr: Der Stadionsprecher verliest zum ersten Mal die portugiesische Aufstellung, kein Name wird so laut gerufen wie der von Ronaldo, gefolgt von einem langgezogenen „Siuuuuu“. Währenddessen macht CR7 mit den Kollegen ein paar lockere Laufübungen.

20.33 Uhr: Erstes großes Highlight für die portugiesischen Fans, Torschussübungen mit Ronaldo direkt vor ihrer Kurve. Nachdem dessen erster Versuch mit links flach in die Tormitte kommt, versenkt CR7 die folgenden drei Versuche - jedes Mal gefeiert von einem lautstarken „Siuuuuuu!“ von den Tribünen.

20.38 Uhr: Nach ein paar Freistößen von außerhalb des Sechzehners (zwei von drei Versuchen sind drin) verschwindet Ronaldo als Drittletzter der zehn portugiesischen Feldspieler im Spielertunnel.

20.53 Uhr: Ronaldo wird auf der Leinwand gezeigt, wie er im Kabinengang mit den Einlaufkindern abklatscht. Es gibt Jubel aus der Portugal-Kurve, diesmal aber auch laute Pfiffe aus dem mittlerweile gut gefüllten Spanien-Block.

CR7 zieht ersten Freistoß des Abends

20.56 Uhr: Arm in Arm steht der Kapitän bei der Hymne mit Torwart Diogo Costa auf dem Rasen. Nachdem er als letzter Spieler von den Kameras eingefangen wird, wechselt das Bild auf der Stadion-Leinwand zu den portugiesischen Legenden Luis Figo und José Mourinho auf der Tribüne.

21.00 Uhr: Nachdem sich Ronaldo am Spielfeldrand nochmal einen Schwung Wasser im Gesicht verrieben hat und die Ansprache im Mannschaftskreis erledigt ist, geht’s los. Ronaldo sieht aus nächster Nähe, wie Bruno Fernandes den Anstoß ausführt.

21.01 Uhr: Nach nicht mal einer Minute gibt’s im Duell mit Robin Le Normand an der Mittellinie den ersten Freistoß des Abends für CR7 - und eine deutliche Ermahnung von Schiri Sandro Schärer an den spanischen Verteidiger.

21.20 Uhr: Portugal kassiert das 0:1. Vor dem Anstoß bedeutet Ronaldo seinen Mitspielern vom Mittelpunkt aus mit eindeutigen Gesten, den Kopf nicht hängen zu lassen und weiterzumachen.

Szenenapplaus für Ronaldo

21.25 Uhr: Portugal mit der Antwort! Ronaldo leitet den Angriff aus abseitsverdächtiger Position ein, wenige Sekunden später knallt Nuno Mendes den Ball ins rechte untere Eck. Ronaldo sieht das Ganze aus nächster Nähe, wird vom Torschützen bei dessen Jubellauf noch angerempelt, bleibt aber äußerlich ziemlich cool. Weil er sich selbst im Abseits wähnte? Zumindest sucht er den Austausch mit Schärer, der auf die VAR-Überprüfung des Tores wartet. Ergebnis: Huijsen stand knapp hinter Ronaldo, der Treffer zählt!

21.42 Uhr: Szenenapplaus für Ronaldo, der bis an den eigenen Sechzehner zurückarbeitet und im Duell der Superstars dem sage und schreibe 23 Jahre jüngeren Yamal den Ball vom Fuß spitzelt.

21.44 Uhr: Diskussionsbedarf bei Ronaldo! Der leitet an der Mittellinie mit dem Außenrist den Ball in die gegnerische Hälfte, wo Bernardo Silva vermeintlich gefoult wird. Trotz unmittelbarer Proteste von CR7 und Co. läuft das Spiel weiter, Sekunden später trifft Oyarzabal zum 2:1 für Spanien. Jetzt herrscht endgültig Gesprächsbedarf bei Ronaldo, der mit Nachdruck bei Schärer vorstellig wird. Ohne Erfolg: Der Treffer hält dem VAR-Check stand.

Mit wem Ronaldo sein Trikot tauschte

21.47 Uhr: Halbzeit in der Allianz Arena. Auf dem Weg in die Kabine tauscht Ronaldo im Spielertunnel mit Spaniens Nico Williams das Trikot.

21.59 Uhr: Zusammen mit den Teamkollegen kehrt Ronaldo auf den Rasen zurück. Ein paar Skippings an der Seitenlinie, ein kurzer Tempolauf bis in die Spielfeldmitte. Dann läuft der Kapitän nochmal zu fast allen Teamkollegen, klatscht ab und gibt ihnen motivierende Worte für die zweite Hälfte mit auf den Weg.

22.15 Uhr: Nächstes Duell Ronaldo vs. Le Normand: An der Mittellinie packt der Spanier eine relativ rustikale, aber faire Grätsche aus. Keine Proteste von Ronaldo, der allerdings, offenbar frustriert von sich selbst, mit der flachen Hand auf den Rasen haut.

Ronaldo trifft - und verzichtet erneut

22.20 Uhr: Und dann ist er da! Nuno Mendes zieht auf dem linken Flügel mühelos an Yamal vorbei, seine Flanke wird von Le Normand abgefälscht und landet am zweiten Pfosten. Dort setzt sich Ronaldo gegen Cucurella durch und drückt den Ball über die Linie. Was folgt, ist völlige Ekstase im Stadion mit fliegenden Bierbechern, lautstarkem Jubel und „Cristiano Ronaldo“-Gesängen auf die Melodie von „Seven Nation Army“ von den White Stripes.

Und Ronaldo? Der verzichtet wie schon gegen Deutschland auf seinen legendären Jubel, schnappt sich stattdessen nur den Ball, gibt diesem noch ein Küsschen mit und läuft zum Mittelkreis. Dafür dreht der portugiesische Stadionsprecher mächtig auf: Gleich viermal brüllt er „Cristiano“ ins Mikro, das weite Rund antwortet jedes Mal mit einem ohrenbetäubenden „Ronaldo“. Die Arena bebt!

CR7 muss angeschlagen raus

22.45 Uhr: War es das? Nachdem er kurz zuvor einem langen Ball hinterhergesprintet ist, greift sich Ronaldo an die linke Hüfte. Ein kurzer Blick in Richtung Bank scheint zu sagen: Es geht nicht mehr.

22.46 Uhr: Während sich an der Seitenlinie schon Goncalo Ramos bereit macht, setzt sich der sichtlich angeschlagene Ronaldo in den Mittelkreis. Dort wird er unter lautstarken „Cristiano Ronaldo“-Rufen kurz behandelt, ehe er sich auf den Weg in Richtung Seitenlinie macht. Vor der portugiesischen Bank reicht er die Kapitänsbinde an Bruno Fernandes weiter, nimmt Ramos in den Arm, gibt ihm noch ein paar Worte mit und verlässt das Spielfeld. Nach einer sekundenlangen innigen Umarmung mit Martínez klatscht CR7 mit den weiteren Betreuern ab und nimmt anschließend auf der Bank Platz.

„Coach“ Ronaldo ist zurück

22.50 Uhr: Kaum ist er draußen, steht Ronaldo schon wieder fast auf dem Platz: Rafael Leao wird kurz vor dem spanischen Strafraum von Le Normand unsanft gelegt, was die gesamte portugiesische Bank in Aufruhr versetzt und Richtung Seitenlinie stürmen lässt - Ronaldo mittendrin!

22.52 Uhr: Kurz darauf ist erstmal Schluss, es geht in die Verlängerung - ohne Ronaldo.

23.06 Uhr: Strittige Situation: Nuno Mendes stürmt über den linken Flügel nach vorne und kommt im Strafraum zu Fall. Der Pfiff bleibt aus, Portugals Bank springt auf, Ronaldo steht binnen Sekundenbruchteilen neben dem Vierten Offiziellen und beschwert sich ebenso lautstark wie gestenreich. Nachdem auch der VAR keinen Anlass für einen Strafstoß sieht, begibt sich CR7 mit mehreren abfälligen Handbewegungen und wutentbranntem Gesicht zurück auf seinen Platz.

23.33 Uhr: Trotz spanischer Überlegenheit passiert in der Verlängerung nichts Entscheidendes mehr, es geht ins Elfmeterschießen!

Tränen nach dem Titelgewinn

23.43 Uhr: Rúben Neves verwandelt den entscheidenden Elfmeter für Portugal. Während seine Teamkollegen zum Schützen und vor die Kurve rennen, kommen Ronaldo an der Auswechselbank die Tränen, erst mit Verzögerung läuft er gemächlich auf den Platz. Am Strafraum gibt es eine längere Umarmung mit Fernandes, dann zieht Ronaldo sein Überziehshirt aus und präsentiert sich wieder im roten Trikot mit der Nummer 7.

0.00 Uhr: Gemeinsam mit dem gesamten Team feiert CR7 seinen ehemaligen Mitspieler Pepe, der den Pokal auf den Platz trägt. Es folgt eine herzliche Umarmung der beiden Portugal-Legenden, ehe sich Pepe lachend vor Ronaldo verneigt.

0.05 Uhr: Bruno Fernandes geht als erster Spieler nach Trainer Roberto Martínez aufs Podest, um sich die Medaillen abzuholen. Ronaldo reiht sich als Kapitän als Letzter ein.

0.07 Uhr: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hängt Ronaldo dessen Siegermedaille um und übergibt ihm den Pokal. Der Rest ist viel Jubel und Lametta vor dem Siegerbogen mit dem portugiesischen Logo.

1.15 Uhr: Zu später Stunde erscheint Ronaldo in der Mixed Zone, um sich den Fragen der Journalisten zu stellen. Während er auf dem Podium spricht, wird ihm der Siegerpokal vorbeigebracht und vor ihm auf das Sprecherpult gestellt.