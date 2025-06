Einzelkritik Deutschland - Frankreich: Kimmich fahrlässig, Wirtz taucht ab

Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer 08.06.2025 • 17:34 Uhr Deutschland verliert in der Nations League gegen abgezockte Franzosen. An Torwart ter Stegen liegt es nicht, vorne bleiben einige Spieler blass.

Im Spiel um Platz drei in der Nations League muss Deutschland eine bittere 0:2-Pleite gegen Frankreich um Superstar Kylian Mbappé hinnehmen.

Die DFB-Elf kommt eigentlich gut in die Partie, doch die Franzosen bestrafen die deutschen Fehler eiskalt. Joshua Kimmich sieht beim ersten Gegentor nicht gut aus, später leisten sich Jonathan Tah und Robin Koch ein entscheidendes Missverständnis. Ganz vorne betreibt Niclas Füllkrug keine Eigenwerbung. Die DFB-Stars in der SPORT1-Einzelkritik.

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Erst beschäftigungslos, dann gleich doppelt hellwach zur Stelle. Erst parierte er gegen Cherki (21.) zur Ecke und Sekunden später den Kopfball von Badé (22.). Sah beim Gegentor kurz vor der Pause den Ball zu spät und kam nur noch mit den Fingerspitzen ran. In der 70. Minute gegen Thuram souverän zur Stelle, in der Schlussphase unter anderem sehenswert gegen Mbappé. SPORT1-Note: 1,5

JOSHUA KIMMICH: In der ersten Halbzeit eigentlich ein Aktivposten. Beim Gegentor nach 45 Minuten tauchte er aber fahrlässig unter die Flanke durch und ermöglichte Mbappé so entscheidend den Treffer. Nach der Einwechslung von Bischof und Kehrer wieder mehr auf der Sechser-Position zu finden. Dort konnte er dem Spiel aber auch nicht seinen Stempel aufdrücken. Schade. SPORT1-Note: 4

Bayern-Neuzugang Tah deutlich verbessert

JONATHAN TAH: Schon nach wenigen Minuten war klar, dass der Innenverteidiger besser drauf sein würde als noch gegen Portugal. Seine Geschwindigkeits-Nachteile in Sprintduellen wurden trotzdem wieder deutlich. Verzettelte sich ein wenig in ein Privatduell mit Lucas Hernandez. Defensiv war der Bayern-Neuzugang insgesamt wieder sicherer unterwegs, auch wenn er am Missverständnis mit Robin Koch vor dem 0:2 auch seinen Anteil hatte. SPORT1-Note: 3

ROBIN KOCH: Absolvierte die erste Hälfte mit der nötigen Gelassenheit und erledigte seine Aufgaben in seriöser Manier. Wunderdinge waren selbstredend nicht dabei. Auch nach der Pause das gleiche Bild: Unspektakulär. Sein Fehler ermöglichte den Franzosen dann allerdings den zweiten Treffer. SPORT1-Note: 4,5

DAVID RAUM: Ackerte unermüdlich auf der linken Seite und machte kaum Fehler. Die ganz großen Impulse oder spektakulären Flankenläufe waren allerdings nicht dabei. Erst in der zweiten Halbzeit traute er sich öfter nach vorne. Bei seinen Hereingaben bekam man viel Licht, aber auch einiges an Schatten zu sehen. Irgendwann ging ihm sichtlich die Puste aus und er wurde in der 65. Minute durch Mittelstädt ersetzt. SPORT1-Note: 3

Goretzka verliert die Chefrolle

PASCAL GROSS: Verteilte die Bälle gut auf die Seiten, in die Tiefe fehlten ihm aber lange die Ideen. Sein weiter Ball auf Adeyemi, der dann den vermeintlichen Strafstoß herausholte, war allerdings klasse. In der 38. Minute glänzte er dann mit einem guten Pass auf Woltemade. Nach der Pause waren seine klugen Zuspiele dann aber wieder Mangelware. Wurde in der 73. Minute für Kehrer ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

LEON GORETZKA: Machte zu Beginn einen seltsam unkonzentrierten Eindruck, kam dann aber besser ins Spiel. Zwischenzeitlich lief ihm Groß aber den Rang als Mittelfeld-Chef ab. In seinen Zweikämpfen zu oft nur zweiter Sieger. Wurde in der 65. Minute durch Bischof ersetzt. SPORT1-Note: 4

NICK WOLTEMADE: Bekam nach seinem Startelf-Einsatz gegen Portugal auch diesmal das Vertrauen des Bundestrainers. Hatte nach 79 Sekunden die erste große Chance für die DFB-Elf und blieb in der Folge immer gefährlich – zum Beispiel in der 43. Minute. Machte seine Aufgabe wirklich anständig, wurde in der Pause trotzdem ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

Wirtz baut merklich ab

FLORIAN WIRTZ: Immer wenn er am Ball war, herrschte bei den Franzosen Alarmstimmung. Über weite Strecken blieben seine Aktionen aber ohne großen Effekt. Hatte bei seinem Pfosten in der 37. Minute Pech. Baute in der zweiten Halbzeit ab und war wahrlich kein Aktivposten mehr. SPORT1-Note: 4

KARIM ADEYEMI: Brachte in der Anfangsphase richtig Schwung ins Spiel, im Abschluss haperte es allerdings. Auch bei der Annahme der weiten Bälle auf ihn hatte er immer wieder Probleme. Seine Flugeinlage nach einer guten halben Stunde brachte ihm dann eine verdiente gelbe Karte ein. Blieb danach weiter präsent, aber seine häufigen Stockfehler waren an diesem Nachmittag ein wirkliches Ärgernis. Wurde in der 79. Minute durch Gnabry ersetzt. SPORT1-Note: 4

NICLAS FÜLLKRUG: Wurde endlich von seiner Joker-Rolle befreit und durfte von Anfang an ran. Versteckte sich in der ersten Hälfte weitestgehend und tauchte nur vereinzelt auf. In Halbzeit zwei deutlich aktiver und durchaus robust unterwegs. Wurde ziemlich in der Luft hängengelassen und kam daher kaum zu Chancen – zu wenig für einen Stoßstürmer seiner Qualität. SPORT1-Note: 5

DENIZ UNDAV: Kam in der Halbzeitpause für Woltemade in die Partie. Damit hatte Deutschland endlich einen Akteur auf dem Platz, der vor dem Tor eiskalt agierte. Allerdings wurde sein Treffer zum vermeintlichen 1:1 nicht gegeben – Füllkrug hatte zuvor Rabiot gefoult. Lauerte beständig auf seine Momente, das Mittelfeld setzte ihn aber zu wenig in Szene. SPORT1-Note: 3

TOM BISCHOF: Ab der 65. Minute für Goretzka mit von der Partie. Sorgte nicht für die ganz großen Impulse, das wäre für einen Debütanten aber auch zu viel verlangt. Ordentliche Leistung des Youngsters. SPORT1-Note: 3

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Wurde in der 65. Minute für Raum eingewechselt. Hatte ein wenig Probleme, sich gegen die schnellen Franzosen in die Zweikämpfe zu beißen. Knüpfte bei seinen Hereingaben nahtlos an die schwankende Leistung von Raum an. SPORT1-Note: 3,5

THILO KEHRER: Feierte nach langer Zeit sein Comeback, als er in der 73. Minute für Groß ins Spiel gebracht wurde. Sieht sich ja eigentlich als klarer Innenverteidiger, wurde aber auf der rechten Außenverteidigerposition eingesetzt. Blieb weitgehend ohne Wirkung. SPORT1-Note: 4