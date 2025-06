Einzelkritik DFB-Team: Leistungsträger schwächeln - Note 5 für zwei Joker

Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer , Jonas Nohe 05.06.2025 • 00:09 Uhr Beim deutschen Aus gegen Portugal enttäuschen auch Leistungsträger wie Jonathan Tah und Joshua Kimmich. Robin Gosens ist nicht auf der Höhe und sieht in einer Aktion nur Rücklichter, auch ein anderer Joker sticht nicht.

Schmerzhaftes Aus für Deutschland in der Nations League: Im Halbfinale gegen Portugal (1:2) sind zu viele Leistungsträger zu weit von ihrer Topform entfernt.

{ "placeholderType": "MREC" }

So ist der künftige Bayern-Abwehrchef Jonathan Tah ein Unsicherheitsfaktor, Kapitän Joshua Kimmich agiert trotz seines Geistesblitzes beim 1:0 teilweise zu sorglos und nicht gedankenschnell genug. Die Nationalmannschaft in der SPORT1-Einzelkritik.

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Musste im ersten Abschnitt keine Heldentaten vollbringen - obwohl die deutsche Defensive regelmäßig Probleme bekam. Ließ einmal die Kugel unsicher fallen, das blieb aber folgenlos. Nach gut einer Stunde bei Conceicaos perfektem Schlenzer absolut machtlos und auch bei Ronaldos Treffer ohne Chance. Schaffte es über weite Strecken nicht, seine Vorderleute entsprechend zu ordnen. Hielt mit einer sensationellen Doppelparade kurz vor Schluss seine Mannschaft im Spiel. SPORT1-Note: 2

WALDEMAR ANTON (bis 70. Minute): Rauschte in der ersten halben Stunde mehrmals am Ball vorbei und wirkte nicht immer sattelfest. Brachte immerhin 96% seiner Pässe bei einem Mitspieler an und gewann jeden Luftzweikampf. Insgesamt aber einfach zu wenig. Musste später seinem Dortmunder Teamkollegen Nmecha Platz machen (71.). SPORT1-Note: 3,5

{ "placeholderType": "MREC" }

Unsicherheitsfaktor! Tah sieht alt aus

JONATHAN TAH: Ermöglichte nach sechs Minuten maßgeblich die erste Chance der Portugiesen, als er auf Höhe der Mittellinie am Ball vorbeirutschte und dann nicht mehr hinterherkam. Auch in der Folge immer wieder ein Unsicherheitsfaktor und ohne Stamm-Partner Antonio Rüdiger sichtlich mit Problemen. Sah auch nach 81 Minuten im Laufduell und dem anschließenden Zweikampf mit Conceicao alt aus. Konnte an diesem Abend die hohen Erwartungen nicht erfüllen. SPORT1-Note: 4,5

ROBIN KOCH: Als Innenverteidiger-Kollege Tah in der 33. Minute nur hinterherhecheln konnte, behielt der 28-Jährige im Strafraum die Ruhe und trennte Neto in allerletzter Sekunde fair vom Ball. Ließ sich im Laufe des Spiels aber zu oft aus der Abwehrreihe locken, was in seinem Rücken den Portugiesen enorme Räume verschaffte. Kurz vor Schluss vom 40-jährigen Ronaldo ausgetanzt, was beinahe zum 1:3 führte. SPORT1-Note: 3,5

Ein Geistesblitz - aber Kimmich teilweise zu sorglos

JOSHUA KIMMICH: In der Anfangsphase lief fast jeder Angriff der Portugiesen über seine rechte Abwehrseite - auch, weil der Kapitän teilweise zu sorglos und nicht gedankenschnell genug agierte. Nach der Pause dann endlich ein Geistesblitz: Sein Pass auf Wirtz führte zum 1:0 für die DFB-Elf. Hatte mit Fortschreiten der Partie immer wieder große Probleme, das Tempo seiner Gegenspieler mitzugehen. SPORT1-Note: 4

LEON GORETZKA: Hatte in der vierten Minute die erste gute Chance der deutschen Mannschaft. Sein Abschluss fiel aber zu harmlos aus. Auch in der Folge immer wieder gefährlich im Strafraum der Gäste unterwegs. Schaffte es aber gerade Mitte der zweiten Halbzeit nicht, Ruhe und Ordnung in die Defensive der DFB-Elf zu bringen - da hätte er präsenter sein müssen. SPORT1-Note: 4

{ "placeholderType": "MREC" }

ALEKSANDAR PAVLOVIC (bis 70. Minute): Spielte sich nach knapp 20 Minuten per Doppelpass mit Woltemade in den Strafraum und kam zu Fall - bekam aber zu Recht keinen Strafstoß. Konnte am Ball mit seiner gewohnt ruhigen Art überzeugen, aber nach vorne kamen trotz über 90 Prozent Passquote einfach zu wenig gute Aktionen von ihm. Beim zweiten Treffer der Portugiesen kam er nicht richtig in den Zweikampf und war mitverantwortlich für das Durcheinander in der Defensive. Wurde in der 70. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4,5

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (bis 60. Minute): Viele Angriffe liefen in der ersten Hälfte über seine Seite, seine Flanken landeten aber verlässlich halbhoch beim Gegner. Ließ sich davon zumindest nicht entmutigen und blieb engagiert. Allerdings war er bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde kein wichtiger Faktor im deutschen Spiel. SPORT1-Note: 4,5

Sané fleißig - Wirtz zu selten genial

LEROY SANÉ (bis 60. Minute): Den Willen konnte man ihm in der ersten Hälfte wirklich nicht absprechen, aber der Großteil seiner Aktionen war erfolglos – gerade der entscheidende Pass kam häufig nicht an. Blieb auch nach dem Seitenwechsel fleißig, aber die ganz große Szene blieb aus. Wurde in der 60. Minute für Gnabry ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

{ "placeholderType": "MREC" }

FLORIAN WIRTZ: Kam nach feinem Doppelpass von Pavlovic und Woltemade zentral im Sechzehner zum Abschluss (19.), zielte aber nicht genau genug, um Diogo Costa zu überwinden. Schoss auch kurz vor der Pause direkt in die Arme des Portugal-Keepers. Kaum nahm er nach der Pause mal Schwung auf und das Heft des Handelns in die Hand, klingelte es - cleverer Treffer des Youngsters. Danach tauchte er aber wieder weitgehend unter - dabei hätte die deutsche Mannschaft gerade nach dem Rückstand seine Genialität unbedingt gebracht. SPORT1-Note: 3

NICK WOLTEMADE (bis 60. Minute): Ist erst seit wenigen Tagen Nationalspieler und stand schon in der Startelf. Hatte die Riesen-Chance zur deutschen Führung. Nach Doppelpass mit Pavlovic scheiterte der Debütant mit einem Schlenzer aus rund zehn Metern an Diogo Costa (19.) War häufig die zentrale Anspielposition in der Spitze. Schirmte den Ball mehrmals gut ab. Stellte sich beim Führungstreffer clever in den Laufweg von Ruben Diaz - etwas Glück, dass der Schiedsrichter seine Abseitsstellung nicht als Eingriff in das Spiel wertete. Wurde nach 60 Minuten ausgewechselt. Guter Einstand des Neulings. SPORT1-Note: 2

Mieser Gnabry-Fehlpass - Gosens sieht nur Rücklichter

SERGE GNABRY: Wurde in der 60. Minute für Sané eingewechselt. Kam eigentlich gut ins Spiel, seine Bemühungen blieben aber ohne positives Ergebnis – da war Adeyemi auf der anderen Seite deutlich präsenter. Als es dann gefährlich werden hätte können, lieferte er einen ganz miesen Fehlpass ab (88. Minute). Das war nichts. SPORT1-Note: 5

{ "placeholderType": "MREC" }

ROBIN GOSENS: Durfte ab der 60. Minute für Mittelstädt ran. Sah beim Traum-Ausgleich von Conceicao nur die Rücklichter und wirkte auch danach nicht immer auf der Höhe. Sein unkonventioneller Stil hätte durchaus in der Offensive für Feuer sorgen können, er kam aber aufgrund seiner defensiven Aufgaben überhaupt nicht in die entsprechende Position. SPORT1-Note: 5

Adeyemi zeigt den nötigen Willen

NICLAS FÜLLKRUG: Kam nach einer Stunde für Woltemade in die Partie. Lauerte sichtlich auf einen für ihn typischen Stürmer-Moment – der kam aber nicht zustande. Bissig in der Auseinandersetzung mit seinen Gegenspielern, als es in der Schlussphase hektisch wurde. SPORT1-Note: 4

FELIX NMECHA: Ersetzte ab der 70. Minute Pavlovic. Sollte mit seiner Dynamik das Spiel nochmal ankurbeln, brachte die aber kaum auf den Rasen und schaffte es nicht, Akzente zu setzen. SPORT1-Note: 4