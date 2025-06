"Hat den Ballon d‘Or verdient": Portugal-Coach schwärmt von CL-Sieger

Auch durch seine Einwechselung änderte sich etwas im Spiel Portugals beim 2:1 am Mittwochabend im Nations-League-Halbfinale gegen Deutschland. Vitinha von CL-Sieger Paris Saint-Germain brachte frischen Wind in die Partie und wurde im Anschluss von seinem Trainer Roberto Martinez in höchsten Tönen gelobt.