Nächster Frankreich-Star verpasst DFB-Duell

Wie der französische Fußballverband am Samstag bekanntgab, fällt der Innenverteidiger für das Spiel um Platz drei aus. „Clément Lenglet hat sich am Freitag, dem 6. Juni, einer medizinischen Untersuchung unterzogen, da er an der Hüfte verletzt ist. Er wird nicht an der Partie Deutschland-Frankreich am Sonntagnachmittag teilnehmen können“, teilte der FFF mit.