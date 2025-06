Nagelsmanns wichtigster Kollege - wie sehr er von Hoeneß profitiert

Bundestrainer Nagelsmann rechnet vor

Es ist eine einfache Rechnung, die der 37-Jährige aufstellt: „Ein großer Punkt, warum es so viele VfB-Spieler in die Nationalmannschaft schaffen, ist, dass sie halt einfach immer mit sieben oder acht Deutschen von Beginn an spielen. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man viele Nationalspieler hat.“ Der Klub sei ihm aber eigentlich egal, so Nagelsmann.