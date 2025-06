Nations League: Yamal und Dembele wollen ins Finale

Nations League: Halbfinale Spanien - Frankreich heute live verfolgen:

Nations League: Spanien und Frankreich retten sich im Elfmeterschießen

Die Iberer setzten sich in der Gruppenphase mit satten acht Punkten Vorsprung durch, hatten in den Viertelfinal-Duellen gegen die Niederlande aber so ihre Schwierigkeiten. Nach einem 2:2 im Hinspiel, ging es im Rückspiel nach einem 2:2 nach 90 und einem 3:3 nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen. In diesem gewann der amtierende Europameister mit 5:4.