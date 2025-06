Völler erwartet Steigerung: "Sind alle total selbstkritisch"

Rudi Völler setzt auf eine Steigerung im Spiel um Platz 3 der Nations League. Der DFB-Sportdirektor nimmt die Nationalspieler in die Pflicht.

Rudi Völler setzt auf eine Steigerung im Spiel um Platz 3 der Nations League. Der DFB-Sportdirektor nimmt die Nationalspieler in die Pflicht.

„Das war viel zu wenig“, sagte der DFB-Sportdirektor in der ARD über die erste Niederlage seit der Heim-EM und betonte mit Blick auf das Spiel um Platz 3 am Sonntag (15.00 Uhr) in Stuttgart: „Die Spieler haben verstanden, dass wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen müssen!“