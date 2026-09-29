Wie schon gegen England trifft der Angreifer vom FC Barcelona früh für den Weltmeister - und legt später einen zweiten Treffer nach.

Nach einem Blitztor von Doppel-Torschütze Lamine Yamal hat sich Fußball-Weltmeister Spanien in der Nations League erneut keine Blöße gegeben. Dem spektakulären Auftaktsieg in England (3:2) ließ die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente in der Gruppe A3 ein überzeugendes 4:1 (2:1) im Heimspiel gegen Kroatien folgen.

Die Spanier sind seit nunmehr 40 Spielen unbesiegt – das Finale der Nations League 2025 gegen Portugal hatten sie erst im Elfmeterschießen (2:2 n.V.) verloren.

Lamine Yamal jubelt nach seinem schnellen Führungstor Lamine Yamal jubelt nach seinem schnellen Führungstor © AFP/SID/JAVIER SORIANO

Wie gegen England traf Yamal auch im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán von Sevilla schon in der zweiten Minute. Nach dem überraschenden Ausgleich durch Dino Drena Beljo (28.) gelang Marc Pubill auf Vorlage von Yamal nahezu postwendend die erneute Führung (31.) für die klar überlegenen Gastgeber.

Sieg für Spanien hätte deutlicher ausfallen können

Fermin traf noch vor der Pause den Pfosten (45.), ehe Yamal auf Vorlage von Pedri aus spitzem Winkel den Vorsprung ausbaute (63.). Nico Williams traf spät zum Endstand (89.), der Sieg der Spanier hätte angesichts zahlreicher guter Chancen aber noch höher ausfallen können.

Die Kroaten, bei denen Altstar Luka Modric in der 81. Minute eingewechselt wurde, hatte sein erstes Spiel 2:1 gegen Tschechien gewonnen. Nächster Gegner ist am Sonntag England.

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