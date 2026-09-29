Der Skandal um ManCity, die Pleite gegen Spanien - das Team von Trainer Thomas Tuchel sorgt aber wieder für positivere Schlagzeilen auf der Insel.

Englands Fußballer haben inmitten des Trubels um die Finanzaffäre von Manchester City auch dank Harry Kane sportlich für positivere Schlagzeilen in der Heimat gesorgt.

Die Three Lions von Teammanager Thomas Tuchel setzten sich in Prag problemlos mit 2:0 (0:0) gegen Tschechien durch und holten damit nach der Auftaktpleite gegen Weltmeister Spanien (2:3) in Gruppe A3 der Nations League die ersten drei Punkte.

Kane bejubelt seinen Treffer zum 2:0 Kane bejubelt seinen Treffer zum 2:0 © AFP/SID/JOE KLAMAR

Nach langer Überzahl erlöste Anthony Gordon (47.) die Engländer kurz nach dem Seitenwechsel. Bayern Münchens Torjäger Kane (69.), der schon gegen Spanien getroffen, aber auch einen Strafstoß vergeben hatte, baute die Führung aus.

Alexander-Arnold feiert gelungene Rückkehr

Zuvor war der Tscheche Pavel Zulc (25.) nach einem groben Foul an Elliot Anderson mit Rot vom Platz geflogen. Der Schiedsrichter hatte ihm erst Gelb gezeigt, die Entscheidung aber nach einem VAR-Eingriff geändert.

Pech hatten die Engländer bei Aluminiumtreffern: Morgan Rogers (16.), der Jude Bellingham in der Startelf ersetzte, traf ebenso den Pfosten wie der Tscheche Ladislav Krejci (62.) bei einer verunglückten Rettungsaktion. Über seine Rückkehr ins Nationalteam durfte sich Trent Alexander-Arnold freuen: Der Verteidiger von Real Madrid spielte erstmals seit über einem Jahr wieder für England, nachdem er im Vorfeld der WM aussortiert worden war.

Für Tuchels Team geht es am Samstag in Kroatien und drei Tage später im Rückspiel gegen Tschechien weiter.

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