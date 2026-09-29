Konrad Laimer meldet sich nach seiner Verletzungspause zurück. Nach zuletzt mehreren personellen Rückschlägen eine gute Nachricht für den FC Bayern.

Der FC Bayern hat inmitten der Länderspielpause positive Nachrichten erhalten. Konrad Laimer ist nach seiner Adduktorenverletzung zur österreichischen Nationalmannschaft nachgereist und steht vor seinem Comeback.

Der 29-Jährige absolvierte wieder das Mannschaftstraining und kann bereits in den kommenden Nations-League-Partien für das Team von Ralf Rangnick zum Einsatz kommen. Österreich spielt am Donnerstag in Irland ( ).

Konrad Laimer (m.) ist zurück auf dem Trainingsplatz Konrad Laimer (m.) ist zurück auf dem Trainingsplatz © IMAGO/GEPA pictures

Laimer hatte das letzte Bundesliga-Spiel der Münchner vor der Länderspielpause gegen Union Berlin wegen einer Blessur im linken Adduktorenbereich verpasst. Anschließend fehlte er Österreich zunächst bei den ersten beiden Nations-League-Spielen. Nun ist der Bayern-Profi jedoch zurück beim Nationalteam.

Gegenüber der Kronen Zeitung gab Laimer selbst grünes Licht. „Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin und dass ich der Mannschaft helfen kann, auf und neben dem Platz“, sagte der Österreicher. Zudem stellte er klar: „Ich habe sehr viel Lust, Fußball zu spielen.“

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Laimer-Rückkehr auch gut für Bayern

Für den FC Bayern kommt die Rückkehr zur richtigen Zeit. Zuletzt mussten die Münchner mehrere personelle Dämpfer verkraften. Jamal Musiala fällt nach seiner Muskelverletzung länger aus, zudem steht hinter einem Einsatz von Josip Stanisic nach einer Erkrankung weiter ein Fragezeichen.

Umso wichtiger ist die schnelle Rückkehr Laimers. Der Österreicher zählt aufgrund seiner Vielseitigkeit zu den wichtigsten Kaderoptionen von Trainer Vincent Kompany und kann sowohl auf der rechten Abwehrseite als auch im Mittelfeld eingesetzt werden.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.