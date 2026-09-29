Josip Stanisic fehlt der kroatischen Nationalmannschaft wahrscheinlich im Nations-League-Spiel gegen Spanien. Nach dem Musiala-Schock gibt es wohl den nächsten Ausfall eines Münchners auf Länderspielreise.

Der FC Bayern muss in der laufenden Länderspielphase erneut bangen. Josip Stanisic wird das Nations-League-Duell Kroatiens mit Spanien ( ) aller Voraussicht nach verpassen. Der Defensivspieler konnte zuletzt nicht mit der Mannschaft trainieren und fehlte auch bei der abschließenden Einheit vor dem Spiel.

Auslöser ist nach Angaben des kroatischen Mediums 24sata allerdings keine Verletzung, sondern eine Viruserkrankung. Stanisic hatte beim 2:1 Kroatiens gegen Tschechien noch die kompletten 90 Minuten absolviert, anschließend jedoch mehrere Trainingseinheiten verpasst.

Josip Stanisic droht auszufallen Josip Stanisic droht auszufallen © IMAGO/Branislav Racko

Aus Münchner Sicht sind das im Vergleich zur Verletzung von Jamal Musiala definitiv bessere Nachrichten. Während der Nationalspieler aufgrund eines Muskelfaserrisses länger auszufallen droht, gibt es bei Stanisic derzeit keine Hinweise auf eine längere Ausfallzeit.

Stanisic sollte Bayern nach Länderspielpause zur Verfügung stehen

Ein Einsatz gegen Spanien gilt nach den verpassten Einheiten dennoch als äußerst unwahrscheinlich. Kroatien dürfte bei dem Bayern-Verteidiger kein Risiko eingehen. Für den Rekordmeister besteht aktuell jedoch die realistische Hoffnung, dass Stanisic nach dem Ende der Länderspielreise zeitnah wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Das wäre für Trainer Vincent Kompany eine wichtige Nachricht. Mit seiner Flexibilität als Rechtsverteidiger und Innenverteidiger gehört Stanisic zu den wertvollen Kaderoptionen der Münchner, die nach der Nationalmannschaftspause in Bundesliga und Champions League vor einem intensiven Programm stehen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.