Die Kroaten haben eine Demütigung hinter sich. Können Sie sich ausgerechnet gegen den Weltmeister besser präsentieren?

Kroatiens Fußball-Star Luka Modric bittet in der Nations League trotz der jüngsten 0:7-Blamage gegen England um die Unterstützung der Fans. „Ich hoffe, sie feuern uns an wie immer. Danach können sie darüber urteilen, wie wir gespielt haben“, sagte der 41-Jährige vor dem Duell mit dem Weltmeister Spanien in Split am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN).

Nach der bösen Abreibung gegen England hatte der Mittelfeldspieler von Real Madrid bekannt, er habe sich zum ersten Mal in seiner langen Nationalmannschaftskarriere geschämt. „Das Verlieren ist nicht das Problem“, sagte er am Montag, „es geht um das Wie.“ Das Team werde sich um eine „positive Reaktion“ bemühen: „Was geschehen ist, hat uns alle am meisten geschmerzt.“

Die Chancen stehen gegen Spanien nicht sonderlich gut: Der Weltmeister ist seit 41 Spielen ohne Niederlage. „Sie sind die beste Mannschaft der Welt. Die Champions“, betonte Modric. „Wir müssen uns in allen Belangen verbessern. Wir müssen aggressiv sein und dürfen ihnen nicht viel Platz geben.“ Das Hinspiel in Sevilla hat Kroatien 1:4 verloren.

Karriereende? Modric lässt Zukunft weiter offen

Modric wollte sich erneut nicht festlegen, wie lange er seine Karriere im Nationaltrikot noch fortsetzen wird. „Ein Spiel nach dem anderen. Wir werden sehen, ob es in einem Monat oder in einem Jahr sein wird“, sagte der 205-malige Nationalspieler.

In der Gruppe 3 der A-Liga liegt Kroatien mit drei Punkten hinter Spanien (9) und England (6), das am Dienstag den punktlosen Tabellenletzten Tschechien empfängt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach