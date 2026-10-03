Ballon d’or für Kane? "Für mich gäbe es nichts Schöneres"

Die Mannschaft von Thomas Tuchel hat in Kroatien überhaupt keine Probleme. Harry Kane stellt einen neuen Rekord auf.

Angeführt von Kapitän Harry Kane hat die englische Fußball-Nationalmannschaft eindrucksvoll den zweiten Sieg in Folge in der Nations League gefeiert. Das Team von Thomas Tuchel setzte sich in Rijeka 7:0 (4:0) gegen Kroatien durch und rückte mit einer dominanten Vorstellung zumindest kurzfristig den Finanzskandal um Manchester City in der Heimat in den Hintergrund.

Bayern-Star Kane (8./53.) traf dabei doppelt und ist nun der erste Engländer, der in drei verschiedenen Jahren mindestens zehn Tore für die „Three Lions“ erzielte. Zudem waren Jude Bellingham (21.), Anthony Gordon (39.) sowie Bukayo Saka (45./68.) und Morgan Rogers (87.) für den überlegenen WM-Dritten erfolgreich.

Harry Kane präsentierte sich erneut sehr treffsicher Harry Kane präsentierte sich erneut sehr treffsicher © IMAGO/Sports Press Photo

In der Gruppe A3 festigte England, das am Dienstag (20.45 Uhr) auf Tschechien trifft, mit sechs Punkten Platz zwei hinter Weltmeister Spanien.

Besondere Atmosphäre in Rijeka

In Rijeka duellierten sich beide Teams vor einem jungen Publikum: Aufgrund rassistischer Entgleisungen der kroatischen Fans im vergangenen Jahr hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) eigentlich ein Geisterspiel angeordnet. Eine UEFA-Regelung besagt aber, dass Kinder bis zu 14 Jahren trotzdem kostenlos ins Stadion dürfen – und so waren die Tribünen sehr gut besucht.

„Wir hatten zwischen den Spielen etwas Zeit, und es ist ein großes Thema“, hatte Tuchel im Vorfeld bezüglich des City-Skandals erklärt: „Natürlich reden die Spieler darüber.“ Mit Marc Guéhi und Elliot Anderson vertraute er dennoch in der ersten Elf auf seine beiden Profis von den Skyblues.

DEINE MEINUNG

Und Tuchels England, das bei der WM im Sommer in der Gruppenphase 4:2 gegen die Kroaten gewonnen hatte, dominierte von Beginn an. Das Heimteam kam mit dem Tempo nicht zurecht, schon zur Halbzeit war die Begegnung entschieden.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach