Borussia Dortmund: Geht Jamie Bynoe-Gittens denselben Weg wie Jadon Sancho?

Wer international so auftritt, bleibt derweil nicht unbemerkt. Bynoe-Gittens‘ Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023. Durchaus möglich, dass ihn der BVB mit einem neuen Kontrakt ausstattet, sollte er im Sommer zu den Profis aufsteigen – eine Win-Win-Situation, wenn man so will.